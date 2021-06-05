مرفق الكشف.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:43 م
05 يونيو 2021
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد، كما نشرت كشف جديد للمسافرين.

وفيما يلي نص الإعلان

الحافلة السابعة فقط من الكشف السابق رقم (2021/20).

إجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الثالثة) غداً س 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.

إجراء فحص كورونا للحافلات (من الرابعة حتى السادسة) يوم الإثنين بنفس الموعد والأماكن.

إجراء فحص كورونا للحافلتين (السابعة والثامنة) يوم الثلاثاء بنفس الموعد والأماكن.

رابط الكشف الجديد (2021/21) - اضغط هنا

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