السنوار: لو عادت المعركة مع الاحتلال سيتغير شكل الشرق الأوسط

أكد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أن المقاومة أثبتت أن للمسجد الأقصى المبارك من يحميه وأحبطت مخططات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه.

وقال السنوار، خلال لقائه كتابًا وأكاديميين اليوم السبت 5-6-2021، أنه " لو عادت المعركة مع الاحتلال سيتغير شكل الشرق الأوسط، وقد أثبتنا للعدو أن للأقصى من يحميه وهو هدف استراتيجي حققه الفلسطينيون".

وأضاف: "في الجولة الأخيرة استخدمت المقاومة حوالي ٥٠% من قوتها، والاحتلال أوهن بآلاف المرات من بيت العنكبوت".

وأكد، أن منظمة التحرير الفلسطينية دون وجود القوى والفصائل الفاعلة صاحبة قرار الحرب والسلم كـ "حركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي وغيرها من القوى الوطنية والشعبية" فهي عبارة عن صالون فارغ لا قيمة لها.

وأوضح السنوار أن هناك استحقاق وطني من خلال ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني على اسس صحيحة ليكون ممثلا لكل القوى الفاعلة والمؤثرة.