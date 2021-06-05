صحة غزة: تسجيل 4 حالات وفاة و183 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 5/6/2021، عن تسجيل 4 حالات وفاة و183 إصابة بفيروس "كورونا" بعد اجراء 727 فحص مخبري وتعافي 56 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي تراكمي للمصابين 110479 إصابة، والحالات النشطة 4083 حالة، المتعافين 105368 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1028 حالة وفاة والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 100 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

وبلغ عدد جرعات التطعيم التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 41214 شخص.