لأول مرة.. الصين تقر استخدام لقاح "سينوفاك" لفئة عمرية محددة

اقرت السلطات الصينية اليوم السبت الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للوقاية من فيروس كورونا "للفئة العمرة" من سن الثالثة حتى سن الـ 17 عامًا.

يُشار إلى أن حملة التطعيم في الصين ترفض منح لقاحات كورونا لمن هم دون الثامنة عشر عامًا.

رئيس شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية، يين ويدونغ، أكد أن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وأضاف: "موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.