بعد 20 عاماً.. الاحتلال يفرج غداً عن أقدم أسير اردني

أكد نادي الأسير إنه من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال الاسرائيلي غد الأحد 6/6/2021 عن أقدم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وهو الأسير عبد الله نوح أبو جابر (44 عامًا) من مخيم البقعة في الأردن، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال 20 عامًا ونصف، خلال سنوات أسره تمكّنت عائلته من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والدته، ووالده، وشقيقته خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم.

خلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

الأسير أبو جابر هو واحد من بين (22) أسيرًا أردنيًا تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها.