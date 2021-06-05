يشهد سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 5-6-2021 استقرارًا أمام العملة الوطنية الأردنية "الدينار" ولم يختلف السعر اليوم عن يوم امس الجمعة.

وتشهد اسعار الذهب بحثًا مكثفًا في المملكة الأردنية في ظل اهتمام الأردنيين على اسعار الذهب لأسباب كثيرة منها محاولة المستثمرين للاستثمار بأموالهم أو شراء الشباب المقبلين على الزواج الذهب لزوجاتهم.

وفي هذه المقالة سننشر لكم سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 5-6-2021 بما يشمل أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 43.16 دينار $60.87

سعر الذهب عيار 22 39.56 دينار $55.80

اسعار الذهب عيار 21 37.76 دينار $53.26

اسعار الذهب عيار 18 32.37 دينار $45.65

سعر الذهب عيار 14 25.18 دينار $35.51

سعر الذهب عيار 12 21.58 دينار $30.43

اسعار أوقية الذهب 1,342 دينار $1,893

اسعار جنيه الذهب 302.11 دينار $426.09

اسعار كيلو الذهب 43,158 دينار $60,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يونيو 43.16 37.76 32.37 25.17 21.58

3 يونيو 42.68 37.35 32.01 24.90 21.34

2 يونيو 43.55 38.11 32.66 25.40 21.77

1 يونيو 43.31 37.90 32.49 25.27 21.66

31 مايو 43.51 38.07 32.63 25.38 21.75

30 مايو 43.42 37.99 32.56 25.33 21.71

29 مايو 43.42 37.99 32.57 25.33 21.71

28 مايو 43.43 38.00 32.57 25.34 21.72

27 مايو 43.28 37.87 32.46 25.25 21.64

26 مايو 43.25 37.84 32.44 25.23 21.62