

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-6-2021 ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت بمقدار 0.6 جنيهًا مصريًا في عيار الذهب 24.

وننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم أسعار معدن الذهب اليوم بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 922 إلى 925

عيار 22 845 إلى 848

عيار 21 807 إلى 809

عيار 18 692 إلى 693

عيار 14 538 إلى 539

عيار 12 461 إلى 462

الاونصة 28,683 إلى 28,754

الجنيه الذهب 6,456 إلى 6,472

الكيلو 922,286 إلى 924,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 955.06 جنيه $60.87

سعر الذهب عيار 22 875.47 جنيه $55.80

اسعار الذهب عيار 21 835.69 جنيه $53.26

اسعار الذهب عيار 18 716.30 جنيه $45.65

سعر الذهب عيار 14 557.12 جنيه $35.51

سعر الذهب عيار 12 477.53 جنيه $30.43

سعر الذهب عيار 9 358.15 جنيه $22.83

اسعار أوقية الذهب 29,702 جنيه $1,893

اسعار جنيه الذهب 6,686 جنيه $426.09

اسعار كيلو الذهب 955,056 جنيه $60,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يونيو 955.00 835.64 716.26 557.08 477.50

3 يونيو 944.19 826.19 708.16 550.78 472.10

2 يونيو 963.13 842.76 722.36 561.83 481.57

1 يونيو 958.45 838.66 718.85 559.10 479.22

31 مايو 962.92 842.58 722.20 561.71 481.46

30 مايو 958.67 838.85 719.01 559.23 479.33

29 مايو 958.86 839.02 719.16 559.34 479.43

28 مايو 959.09 839.23 719.33 559.47 479.55

27 مايو 956.58 837.03 717.45 558.01 478.29

26 مايو 956.74 837.17 717.57 558.10 478.37