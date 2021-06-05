شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-6-2021 ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت بمقدار 0.6 جنيهًا مصريًا في عيار الذهب 24.
وننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم أسعار معدن الذهب اليوم بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 922 إلى 925
عيار 22 845 إلى 848
عيار 21 807 إلى 809
عيار 18 692 إلى 693
عيار 14 538 إلى 539
عيار 12 461 إلى 462
الاونصة 28,683 إلى 28,754
الجنيه الذهب 6,456 إلى 6,472
الكيلو 922,286 إلى 924,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 955.06 جنيه $60.87
سعر الذهب عيار 22 875.47 جنيه $55.80
اسعار الذهب عيار 21 835.69 جنيه $53.26
اسعار الذهب عيار 18 716.30 جنيه $45.65
سعر الذهب عيار 14 557.12 جنيه $35.51
سعر الذهب عيار 12 477.53 جنيه $30.43
سعر الذهب عيار 9 358.15 جنيه $22.83
اسعار أوقية الذهب 29,702 جنيه $1,893
اسعار جنيه الذهب 6,686 جنيه $426.09
اسعار كيلو الذهب 955,056 جنيه $60,868
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
4 يونيو 955.00 835.64 716.26 557.08 477.50
3 يونيو 944.19 826.19 708.16 550.78 472.10
2 يونيو 963.13 842.76 722.36 561.83 481.57
1 يونيو 958.45 838.66 718.85 559.10 479.22
31 مايو 962.92 842.58 722.20 561.71 481.46
30 مايو 958.67 838.85 719.01 559.23 479.33
29 مايو 958.86 839.02 719.16 559.34 479.43
28 مايو 959.09 839.23 719.33 559.47 479.55
27 مايو 956.58 837.03 717.45 558.01 478.29
26 مايو 956.74 837.17 717.57 558.10 478.37