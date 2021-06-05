سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-6-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:43 ص
05 يونيو 2021
سعر الذهب في مصر اليوم
اعلان اسفل صورة الخبر


شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-6-2021 ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت بمقدار 0.6 جنيهًا مصريًا في عيار الذهب 24.

وننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم أسعار معدن الذهب اليوم بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       922 إلى 925

عيار 22       845 إلى 848

عيار 21       807 إلى 809

عيار 18       692 إلى 693

عيار 14       538 إلى 539

عيار 12       461 إلى 462

الاونصة        28,683 إلى 28,754

الجنيه الذهب   6,456 إلى 6,472

الكيلو   922,286 إلى 924,571

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري    دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 955.06 جنيه $60.87

سعر الذهب عيار 22  875.47 جنيه $55.80

اسعار الذهب عيار 21 835.69 جنيه $53.26

اسعار الذهب عيار 18 716.30 جنيه $45.65

سعر الذهب عيار 14  557.12 جنيه $35.51

سعر الذهب عيار 12  477.53 جنيه $30.43

سعر الذهب عيار 9    358.15 جنيه $22.83

اسعار أوقية الذهب     29,702 جنيه $1,893

اسعار جنيه الذهب      6,686 جنيه   $426.09

اسعار كيلو الذهب      955,056 جنيه        $60,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

4 يونيو 955.00       835.64       716.26       557.08       477.50

3 يونيو 944.19       826.19       708.16       550.78       472.10

2 يونيو 963.13       842.76       722.36       561.83       481.57

1 يونيو 958.45       838.66       718.85       559.10       479.22

31 مايو        962.92       842.58       722.20       561.71       481.46

30 مايو        958.67       838.85       719.01       559.23       479.33

29 مايو        958.86       839.02       719.16       559.34       479.43

28 مايو        959.09       839.23       719.33       559.47       479.55

27 مايو        956.58       837.03       717.45       558.01       478.29

26 مايو        956.74       837.17       717.57       558.10       478.37

 

 

#الذهب #اسعار الذهب #سعر الذهب #سعر الذهب في مصر #سعر الذهب في مصر اليوم #سعر الذهب في مصر اليوم السبت 5-6-2021

متعلقات