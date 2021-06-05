يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 5-6-2021 اهتمامًا كبيرًا في الأراضي الفلسطينية كونه أحد المعادن التي تحفظ أموال المستثمرين من التعرض لخسارة كبيرة.

ويهتم الشباب المقبلين على الزواج بهذا المعدن الثمين لشرائه الى احبابهم وزوجاتهم كهدية ثمينة تعبر عن مدى الحب بين الزوجين أو المخطوبين.

ونعرض لكم في هذه المقالة سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 5-6-2021 بما يشمل جميع عيارات الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 197.90 شيكل $60.87

سعر الذهب عيار 22 181.41 شيكل $55.80

اسعار الذهب عيار 21 173.16 شيكل $53.26

اسعار الذهب عيار 18 148.42 شيكل $45.65

سعر الذهب عيار 14 115.44 شيكل $35.51

سعر الذهب عيار 12 98.95 شيكل $30.43

اسعار أوقية الذهب 6,155 شيكل $1,893

اسعار جنيه الذهب 1,385 شيكل $426.09

اسعار كيلو الذهب 197,896 شيكل $60,868

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يونيو 197.89 173.15 148.42 115.43 98.94

3 يونيو 196.06 171.55 147.04 114.37 98.03

2 يونيو 199.61 174.67 149.71 116.44 99.81

1 يونيو 197.97 173.23 148.48 115.49 98.99

31 مايو 199.31 174.40 149.48 116.26 99.65

30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55

29 مايو 198.97 174.11 149.23 116.07 99.49

28 مايو 199.03 174.15 149.27 116.10 99.51

27 مايو 197.96 173.22 148.47 115.48 98.98

26 مايو 198.18 173.41 148.64 115.61 99.09