سعر تحويل الدولار و الاسترليني مقابل الجنيه السوداني السبت 5 يونيو 2021

شهد سعر صرف الدولار ومعظم العملات بالسودان، استقرار في تعاملات البنك المركزي السوداني اليوم السبت 5 يونيو 2021، مع تراجع ملحوظ بالتعاملات المبكرة بالسوق السوداء.

و ثبت سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند نحو 425.76 جنيه للشراء، و428.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار استقرار في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء)، و وصل الى 455 جنيها، وهو نفس مستوى تعاملات الأمس

اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي، ليسجل 519.63 جنيه للشراء و523.53 جنيه للبيع.

وتراجع اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 530 جنيها، مقابل 552 جنيها أمس.

ولم يشهد سعر الجنيه الإسترليني أي تغيير لدى بنك السودان المركزي حيث ظل عند مستوى 603.06 جنيه للشراء و607.58 جنيه للبيع.

و في السوق الموازية تراجع الإسترليني إلى 613 جنيها، مقارنة بـ640 جنيها أمس.

و سجل سعر الريال السعودي استقرار لدى بنك السودان المركزي عند 113.51 جنيه للشراء، و114.36 جنيه للبيع.

اما في السوق الموازية، فقد تراجع الريال السعودي إلى 116 جنيها، مقابل 121 جنيها أمس.

و بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي 115.92جنيه للشراء و116.79 جنيه للبيع.

و هبط سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 118 جنيها، مقابل 124 جنيها أمس.

واستقر سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي ليسجل نحو 1407.94 جنيه للشراء، و1418.50 جنيه للبيع.