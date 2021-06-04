سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 5 يونيو 2021

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات اليوم السبت 5 يونيو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و وصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى 13 ألفا و300 ليرة للشراء، و13 ألفا و400 ليرة للبيع، مقابل 13030 - 13080 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في ختام تعاملات أمس الخميس.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.