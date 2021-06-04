سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية في ليبيا اليوم السبت 5 يونيو 2021

شهدت اسعار العملات العربية و الاجنبية تباينا في السوق السوداء الليبية اليوم السبت 5 يونيو 2021، بينما استقرت الاسعار في البنك المركزي.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.08 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.97 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.98 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.83.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.05.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.46 للبيع و4.44 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.44 للبيع و5.41 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 213 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 257 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 285 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 297 دينارا ليبيا.