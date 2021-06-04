سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 5 يونيو 2021

ارتفعت اسعار صرف الدولار و العملات الاجنبية الاخرى مقابل الدينار الجزائري، السبت 5 يونيو 2021، و ذلك في تعاملات البنوك وتباينت بالسوق السوداء.

و سجل سعر اليورو ارتفاعا في البنك المركزي مسجلا 162.69 دينار للشراء و162.74 دينار للبيع، مقابل 162.5 دينار للشراء و162.8 دينار للبيع، في حين تراجع في "السوق السوداء" مسجلا 218.26 دينار للشراء و220.69 دينار للبيع.

و شهد سعر الدولار ارتفاعا في البنك المركزي مسجلا 133.59 دينار للشراء و133.6 دينار للبيع، مقارنة بـ 133.2 دينار للشراء و133.4 دينار للبيع، بينما انخفض السعر في السوق السوداء إلى 180 دينار للشراء و182 دينارا للبيع.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، مسجلا 189.03 دينار للشراء و189.1 دينار للبيع، مقابل 189.5 دينار للشراء و189.68 دينار للبيع.

و بلغ سعر الاسترليني مقابل الدينار الجزائري في "السوق السوداء" 253.73 دينار للشراء، و256.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 36.36 دينار للشراء و36.38 دينار للبيع، فيما ارتفع في السوق السوداء، إلى 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

أما سعر الريال السعودي في البنوك فسجل 35.62 دينار للشراء و35.62 دينار للبيع، بينما استقر في السوق السوداء عند 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع، دون تغيير عن أسعار أمس.

و سجل سعر الدينار الكويتي في البنوك 433.51 دينار للشراء و444.74 دينار للبيع، فيما ارتفعت العملة الكويتية بالسوق السوداء إلى 597.95 دينار للشراء و604.59 دينار للبيع.