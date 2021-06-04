سرحان يشكر جمهورية مصر الشقيقة على الدعم والمساندة وتوفير آليات ومعدات الاعمار

شكر م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري عل الدعم والمساندة في اعمار غزة وإدخال الآليات والمعدات الثقلية للمباشرة في إزالة الركام والأنقاض .

وأعرب سرحان عن تقديره وعرفانه الكبير لجمهورية مصر العربية حيث أرسلت مهندسين وخبراء مصريين اطعلوا على حجم الأضرار والركام، ثم قامت بإرسال آليات ثقيلة من كباشات وشاحنات ورافعات ثقيلة وغيرها من المعدات .

وأكد سرحان على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفته المسؤول الرئيسي عن ملفات الإعمار وضعت خطة عمل وآلية لعمل الآليات والمعدات الثقيلة عبر الإشراف على عملها في إزالة الركام والأنقاض حتى تكون جاهزة للبدء بالاعمار في حال توفر أموال الاعمار.