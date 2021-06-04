اسعار الذهب في اسواق الجزائر السبت 5-6-2021

شهدت اسعار الذهب ارتفاعا في الجزائر اليوم السبت 5 يونيو 2021، و ذلك تزامنا مع صعود اسعار المعدن النفيس حول العالم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8119 دينارا ( 60.84 دولار)، فيما بلغ سعر الجرام عيار 22 نحو 7442 دينارا ( 55.77 دولار).

اما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، فبلغ نحو 7104 دنانير (53.24 دولار).

و وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، لدى التجار ومحلات الصاغة نحو 6089 دينارا ( 45.63 دولار).

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4736 دينارا ( 35.49 دولار)؛ أما سعر جرام الذهب عيار 12 في الجزائر فسجل نحو 4059 دينارا ( 30.42 دولار).

و جاء سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 252 ألفا و498 دينارا ( 1,892 دولارا)؛ فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 56 ألفا و834 دينارا ( 425.91 دولار).

و يشار الى ان اسعار الذهب قد شهدت انتعاشا في الاسعار امس الجمعة، و ارتفعت من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين و ذلك بعد زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات، لكن المعدن مازال بصدد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس/آذار.