خبير في التغذية العلاجية يكشف ان شرب الماء بكثرة يحمي الجسم من امراض كثيرة

اكد خبير في التغذية العلاجية أن شرب الماء بكثرة مهم للحفاظ على صحة الجسم و حمايته من الإصابة بالعديد من الأمراض.

و وضح أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، أن كثرة شرب الماء تساعد في تقليل الوزن، حيث يؤدي الماء إلى فقدان الشهية، ويمنح الشخص شعورا بامتلاء المعدة بشكل نسبي.

و اشار الى أن الإكثار من شرب الماء يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

و لفت إلى أن دراسة أمريكية خلصت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 5 أكواب ماء بشكل يومي تراجعت فرص إصابتهم بالنوبات القلبية بنسبة 41% خلال فترة الدراسة، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين شربوا أقل من كوبين.

و بحسب خبير التغذية، فإن شرب كمية قليلة من الماء غالبا ما يكون سبب الإصابة بالصداع، حيث يشعر الجسم بالجفاف وهو ما يسبب الشعور بآلام في الرأس.

كما أوضح فائدة أخرى للإكثار من شرب الماء وهي تفتيح البشرة ومنحها سمات المظهر المشرق والصحي، الأمر الذي يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها.

و بين دياب أن شرب الماء يساعد الجسم أيضا في التخلص من السموم والفضلات، لاسيما شربه على معدة فارغة