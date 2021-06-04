الذهب يقفز من ادنى مستوى له في اسبوعين

قفز سعر الذهب من أدنى مستوى له في أسبوعين، و ذلك بعد ارتفاع الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات، لكن المعدن مازال بصدد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس آذار.

و ارتفع السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 1886.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1855.59 دولار في وقت سابق من المعاملات. والمعدن منخفض 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1890.80 دولار.

وقال جيم وايكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز “نشهد موجة صعود متواضعة في أعقاب بيانات للوظائف الزراعية أقل قليلا من المتوقع… العديد من مراقبي السوق كانوا يتطلعون إلى رقم أكبر كثيرا وعندما لم يحدث تنفس المراهنون على صعود الذهب الصعداء.”

و صعدت الوظائف الأمريكية غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما كان المتوقع في استطلاع أجرته رويترز 650 ألفا.

فيما انخفض مؤشر الدولار عن ذروة ثلاثة أسابيع، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، بينما هبط أيضا عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وصعدت الفضة واحدا بالمئة إلى 27.71 دولار للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر مارس آذار.

وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 2833.49 دولار بينما استقر البلاتين عند 1156.99 دولار.