هبوط اسعار النفط تزامنا مع انخفاض التفاؤل بشان طرح لقاحات كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:19 م
04 يونيو 2021
اسعار النفط
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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة هبوطا بعد أن انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا.

و انخفض خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.18 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات أمس الخميس في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ مايو أيار 2019. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وهبط الخام الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 68.71 دولارا بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو أربعة بالمئة.

ربح كلا العقدين نحو خمسة دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.

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