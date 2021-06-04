الأسيران عدنان وأبو عطوان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل الأسيران خضر عدنان والغضنفر أبو عطوان، إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما التعسفي في سجون الاحتلال. وقالت عائلة الأسير عدنان خضر من جنين، إنه يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي. ويقبع الأسير "عدنان" في زنازين سجن "مجدو"، وكانت محكمة الاحتلال، مددت اعتقاله يوم أمس حتى السابع من حزيران/ يونيو الجاري. والأسير "عدنان" تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ. كما الأسير "أبو عطوان" من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 30 على التوالي، فيما ترفض محكمة الاحتلال طلبًا لإلغاء اعتقاله الإداري قدمه محاميه. والأسير "أبو عطوان" معتقل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّين مدة كل واحد منهما 6 شهور. وهو أسير سابق تعرّض للاعتقال عدة مرات، وذلك من عام 2013، علما أنه خاض سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019 رفضا لاعتقاله الإداريّ.