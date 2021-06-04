سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعه 4 يونيو 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار عيارات الذهب المختلفة في هذا المقال التالي، إلى جانب سعر الجنيه الذهب والأوقية.
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021
سعر جرام الذهب عيار 24= 920 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 =805 جنيهات
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 =690 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم =6440 جنيها
سعر أوقية الذهب عيار 24 = 28814 جنيهات
سعر كيلو الذهب عيار 24= 930 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
سعر أوقية الذهب عالميًّا = 1867 دولارًا.