سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعه 4 يونيو 2021

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار عيارات الذهب المختلفة في هذا المقال التالي، إلى جانب سعر الجنيه الذهب والأوقية.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021

سعر جرام الذهب عيار 24= 920 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 =805 جنيهات

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 =690 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم =6440 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24 = 28814 جنيهات

سعر كيلو الذهب عيار 24= 930 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب عالميًّا = 1867 دولارًا.