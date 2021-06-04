سعر الدولار واليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، حيث ير فق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار والدينار واليورو والجنيه مقابل الليرة السورية، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار في سوريا، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 في السوق السوداء.

سعر الدولار واليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 4 يونيو

وبلغ سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات أمس الخميس.

ويصل فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، إلى 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر الدولار واليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 4 يونيو

سعر اليورو الأوروبي 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع، مقابل 3854 ليرة للشراء و3947 ليرة للبيع أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى نحو 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 4466 ليرة للشراء و4589 ليرة للبيع الخميس.

سعر الريال السعودي عند 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع، مقابل 10497 ليرة للشراء و10789 ليرة للبيع الخميس.