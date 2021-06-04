ظريف: نتنياهو انضم إلى "مزبلة التاريخ" مع ترامب وبومبيو

قال الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامبن نتنياهو انضم إلى "مزبلة التاريخ" مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو.

وقال وزير الخارجية جواد ظريف، في تغريدة عبر "تويتر": "لقد انضم نتنياهو إلى الرحلة المشينة للمتآمرين المناهضين لإيران -بولتون وترامب وبومبيو - في مزبلة التاريخ".

وأضاف: "تكرر هذا المصير على مدى آلاف السنين لكل الراغبين في الأذى للإيرانيين"، مؤكدا أن إيران لا تزال تقف بشموخ.

وتابع: "حان الوقت لتغيير المسار".

والأربعاء، أعلن ائتلاف من الأحزاب السياسية "الإسرائيلية" عن موافقته على صفقة لتشكيل حكومة جديدة، مما يمهد الطريق لخروج نتنياهو، بعد 12 عاما رئيسا لحكومة الاحتلال، ليصبح أطول رئيس وزراء تولى هذا المنصب.

وكان يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي، أخطر الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف الليل.

وعلى الرغم من أن لابيد يحمل تفويضا لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاقية، إلا أن نفتالي بينيت - زعيم حزب يمين صغير يميني وصانع الملوك في محادثات الائتلاف -، من المقرر أن يصبح رئيسا للوزراء في أول عامين من أربع سنوات. وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية إلى أن يتبادل الرجلان الأدوار في منتصف المدة.