بالصور الآليات والمعدات المصرية تدخل عبر معبر رفح لبدء اعمار غزة

وصلت 35 آلية مصرية إلى قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمساهمة في إزالة الركام الناجم عن القصف "الإسرائيلي".

وامس الأربعاء، قال مدير عام وزارة الأشغال، المهندس محمد العسكري، إن "35 آلية عبارة عن بواقر وشاحنات وكاسحات وناقلات ستصل إلى غزة الخميس.

وتابع أن الآليات ستعمل مع طواقم وزارة الأشغال للمساعدة في إزالة المنازل الخطرة الآيلة للسقوط وإزالة ركام المباني المدمرة، حيث يقدر حجم الركام بين 200 ألف و300 ألف طن.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل فريق فني وهندسي مصري، غزة لمعاينة الأضرار في البنايات السكنية والأبراج المدمرة والآيلة للسقوط جراء عملية حارس الأسوار الإسرائيلية.

وأكد مسؤول في وزارة الأشغال الفلسطينية أن "الوفد المصري يضم مهندسين وفنيّين من إحدى الشركات المصرية، ووصل إلى القطاع عبر معبر رفح".

وتابع أن الوفد "سيجري معاينة وفحصا للمباني المدمرة والآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي، تمهيدا للمشاركة في أعمال إزالة الركام".

















