محدث 10 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة خلال مواجهات جنوب نابلس

أصيب أربعة مواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي إحداها خطيرة، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال نقلت 4 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، خلال المواجهات الدائرة في منطقة الجبل.

وخرج الأهالي في مسيرة حاشدة نحو الجبل، في فعالية دعت اليها لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات وفعاليات بيتا ويتما وقبلان ولجان المقاومة الشعبية، رفضا للاستيطان في جبل صبيح.

وفي وقت لاحق، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ظهر اليوم الجمعة، ان طواقمه تعاملت طواقمنا مع 10 إصابات في بيتا تم نقل 5 منهم لمستشفى رفيديا.

ووفق بيان مقتضب للهلال الأحمر، فقد تنوعت الإصابات ما بين رصاص حي ومطاط، مشيرا إلى أن هناك من بين الإصابات إصابة واحدة خطيرة لشاب في الرقبة.