غزة: تسجيل حالة وفاة و273 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و273 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 1192 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بتعافي 12 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين وصل إلى 110296 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 3960 حالة، واجمالي المتعافين 105312 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 1024 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 99 حالة، و63 حالة وصفت بالخطيرة والحرجة.

وفيما يتعلق التطعيمات، وفقد وصل اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 41214 شخص، وفق وزارة الصحة.