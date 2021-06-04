إعادة مسيرة الاعلام "التهويدية" في القدس المحتلة

أعاد مستوطني الاحتلال الاسرائيلي تنظيم مسيرة الاعلام يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة بعد وقفها بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن جمعيات استيطانية ويمينيّة "إسرائيليّة" قررت اليوم الجمعة، عقد "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس، الخميس، حيث ستمرّ المسيرة الاستفزازية من أبواب العامود والساهرة والأسباط، في طريقها إلى حائط البراق.

وتأتي هذه المسيرة ضمن خطة "إسرائيلية" لتهويد مدينة القدس كاملةً وتدمير المسجد الاقصى، على اعتبار انها مناطق "يهودية" صرفة، وهو ما تنفيه وقائع التاريخ، وتعتبرها مزاعم "كاذبة" تخدم السياسة "الصهيونية" التوسعية.