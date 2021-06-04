دعوات لأداء صلاة الجمعة على جبل صبيح في نابلس رفضًا للاستيطان

أطلق أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم الجمعة، دعوات للمشاركة في صلاة الجمعة على جبل صبيح رفضاً للمخططات الاستيطانية الساعية للسيطرة على الجبل، في ظل مساعي الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على اجزاء كبيرة من اراضي الضفة المحتلة، ضمن "صفقة القرن" وغيرها.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تستعد فيه حكومة الاحتلال إلى السيطرة على جبل صبيح لإقامة بؤر استيطانية.

الليلة الماضية، اندلعت مواجهات عنيفة تجري بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحام حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إلى جانب آخر، دهست مركبة تقودها مستوطنة "اسرائيلية" مواطنًا بالقرب من باب المغاربة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في الحي المهدد سكانه بالتهجير.

وتصدى الشبان للاقتحام بإطلاق المفرقعات النارية والحجارة بكثافة صوب جنود الاحتلال.

ويتهدد التهجير قرابة 750 مواطنًا مقدسيًا في 86 أسرة موزعة على حوالي ٥ دونمات في حي بطن الهوى، في محاولة لتغيير الوقائع على الأرض لصالح المستوطنين، كما هو الحال في حي الشيخ جراح.

حيث أصدرت سلطات الاحتلال قبل عدة أشهر قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

في غضون ذلك أصيب مواطن مقدسي بعد دهسه من قبل مستوطنة، قرب باب المغاربة أحد أبواب "الأقصى" المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن مواطنا أصيب بجروح ورضوض في جسده جراء دهسه من قبل مستوطنة إسرائيلية، كانت تستقل مركبة مسرعة في المنطقة المذكورة، قبل أن يتم نقل المصاب للعلاج.

ويتزامن ذلك مع الذكرى ال ٥٤ لسيطرة الاحتلال على باب المغاربة بعد حرب 1967، حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.