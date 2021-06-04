الاحتلال يغلق شوارع في البلدة القديمة لتنظيم "ماراثون تهويدي"

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بعض المناطق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، من أجل تنظيم مارثون رياضي تهويدي بالدراجات الهوائية.

فيما قررت جمعيات استيطانية استئناف مسيرة الأعلام الأسبوع القادم بعد توقف دام قرابة الشهر.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في البلدة القديمة وأجبرت أصحاب بعض المحال التجارية على إغلاقها.

وفي سياق متصل قرّرت جمعيات استيطانية عقد "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس، يوم الخميس المقبل، بحسب إعلان نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة.

وكان من المقرّر أن تجرى هذه المسيرة في ذكرى احتلال كامل القدس، قبل أن يُعدّل مسارها نتيجة لضغوط شعبية، لتلغى لاحقًا مع إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينيّة عدة صواريخ على مدينة القدس المحتلة، في يوم المسيرة.

وستمرّ المسيرة الاستفزازية من أبواب العامود والساهرة والأسباط، في طريقها إلى حائط البراق.

وينظم تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني هذه المسيرة منذ ثلاثين عامًا، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف من المستوطنين يحملون الأعلام الإسرائيليّة، عبر الأحياء الفلسطينيّة في القدس.