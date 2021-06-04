عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "كريات أربع" جنوب الضفة المحتلة

نفذ مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت مدخل مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الرصاص أطلق من قبل فلسطينيين يستقلون سيارة وتمكنوا من الانسحاب من المنطقة.

وذكرت بأن حالة من الاستنفار الكبير شهدتها منطقة تنفيذ عملية إطلاق النار تزامنا مع قيام قوات الاحتلال بأعمال تنشيط بالمكان في محاولة منها للوصول الى المنفذين.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من يومين من عملية إطلاق نار مشابهة استهدفت مركبة للمستوطنين على طريق الون موريه الاستيطاني إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويتعرض أهالي الخليل وخاصة القاطنين في محيط مستوطنة كريات أربع لانتهاكات وجرائم فظيعة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

ويشن المستوطنون هجمات على سكان الأحياء الفلسطينية في الخليل بهدف هجيرهم منها وتوسيع مستوطنة كريات أربع.

ويوم أمس الخميس اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح والوحشي على الشاب وسيم منصور جابر بعد هجوم للمستوطنين على سكان حارة جابر حيث توجد مستوطنة كريات أربع.

وتعود بدايات إقامة مستوطنة كريات أربع أيار عام 1968م، وتمكن غلاة المستوطنين من سكان كريات أربع وتحت حماية قوات الاحتلال من الامتداد والتوسع في قلب الخليل، واحتلال العديد من المواقع لتصبح سرطانًا قاتلاً في قلب الخليل.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.