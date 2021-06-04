أخبار وصول المنحة القطرية الجديد شهر 6-2021 وهل تم تأجيلها

وصول المنحة القطرية الجديد لقطاع غزة استعدادًا لصرف المساعدات 100 دولار لكل مستفيد عن شهر 6-2021 ، ويقوم فريق فلسطين اليوم بتحديد اخبار المنحة القطرية بين كل فترة وذلك للإجابة على اهتمامات واستفسارات الجمهور بشأن المنحة ، وفي هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا سنوضح لكم ما توصلت إليه اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي لاسيما بعد خروج القطاع من عدوان استمر 11 يومًا ، ونية الاحتلال الاسرائيلي من تأجيل وصولها في وقتها المحدد الامر الذي قد يدفع في نهاية المطاف إلى نحو التصعيد والمواجهة مجددًا.

وبعد انتهاء العدوان الأخير الذي انتهى في 21 مايو 2021 تداول الاعلام العبري أخبار صرف المنحة القطرية عن شهر 6-2021 ، ولقد حدث تطورات على هذا الملف وهو ما سنوضحه لحضراتكم هنا تابع معنا .

أخبار المنحة القطرية :

صحيفة الاخبار اللبنانية من مصادر في حركة "حماس" ، وعلى واجهة موقعها الالكتروني اليوم الجمعة الموافق 4-6-2021 ، أن الوسيط القطري ابلغ "حماس" بمنع (إسرائيل) إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، تزامناً مع الاستمرار في إغلاق معابر القطاع جزئياً، منذ بداية العدوان الأخير.

دفع هذا الامر المقاومة إلى البعث برسالة شديدة اللجهة عبر المصريين بنيّتها العودة إلى التصعيد على الحدود. وفق الصحيفة.

وأبلغت فصائل المقاومة، الوسطاء المصريين والأمميين، بأن استمرار الاستفزازات من قِبَل العدو تجاه غزة والمواطنين الفقراء الذين يستفيدون من المنحة القطرية التي تُوزَّع على 100 ألف أسرة فلسطينية بواقع 100 دولار، ليس معناه سوى الدفع نحو التصعيد والمواجهة.

وحذّرت من أنه خلال وقت وجيز سيتمّ تفعيل أدوات الضغط في المنطقة الحدودية والتصعيد فيها، و "قد تذهب المقاومة إلى خيارات تعيد فتح المواجهة على مصراعيها".

وأشار الصحيفة اللبنانية، إلى ان المقاومة أبلغت الوسطاء بأنها ستنتظر حتى نهاية الأسبوع المقبل لدخول الأموال، "وفي حال لم يحدث ذلك، ستتّخذ قراراً مهمّاً تجاه وقف إطلاق النار المتبادل الذي سرى بوساطات مصرية ودولية".

رابط المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 6-2021 :

وحتى هذه اللحظة لم تصدر اللجنة القطرية، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أي معلومات بشأن موعد صرف المنحة القطرية الجديد، فيما تداولت بعض المواقع الإخبارية "الإسرائيلية" عن احتمالية تأخر صرف المنحة.

كما نفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على لسان المتحدثة عزيزة الكحلوت في تصريح لها ، إضافة الوزارة أسماء جديدة في الدفعة الجديدة من المنحة القطرية .

وأوضحت الكحلوت في تصريحات صحفية أن لا معلومات جديدة حول موعد دخول المنحة القطرية لغزة، مشيرة إلى أن الوزارة بطبيعتها لا تعمل على موضوع كشوفات المستفيدين وأسمائهم إلا حين أن يتم ابلاغ الوزارة بموعد دخول أموال المنحة، وبناء عليه يتم وضع المعايير والآليات والأسماء.

وأكدت أن الوزارة ستنشر رسميًا عبر موقعها الالكتروني أي قرار جديد يصدر بشأن المنحة القطرية حتى لو كان استبدال الاسماء القديمة أو موعد صرف المنحة.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.