العليا الإسرائيلية" تطالب باراك بإيضاح أسباب عدم هدم منازل أقيمت على أراض فلسطينية خاصة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت يوم امس الاول قرارا احترازيا ضد وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك ، وطالبته بإيضاح أسباب عدم تنفيذ قرارات هدم ضد 9 مبان غير قانونية في مستوطنة "عوفره".

وأكد القضاة في قرارهم بأن المستوطنين في "عوفره" عملوا على إيجاد واقع ميداني بهدف إفشال إمكانية اتخاذ قرار احترازي، وطالبت المحكمة باراك بالرد خلال 60 يوماً على قرار المحكمة. كما طلبت منه إيضاح عمليات تسوية أراض في قرية عين يبرود الفلسطينية.

وقال المحامي شلومي زخاريا من جمعية "يش دين"، "لقد بعثت المحكمة اليوم رسالة واضحة، وذلك لان جميع محاولات الامتناع عن تنفيذ واجباتهم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم أمر غير شرعي في دولة ديمقراطية".