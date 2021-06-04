أسعار الدواجن واللحوم والخضار والفواكه في غزة اليوم الجمعة 4-6-2021

جاءت اسعار الدواجن واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة 4-6-2021 ، والخضار والفواكه وفق وزارة الزراعة بغزة، على النحو التالي:-

وقبل أن ننتقل إلى تلك الاسعار، فقد أعلنت الزراعة بغزة، أمس، توقف استيراد الفواكه من الداخل المحتل، ردًا على قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع تصدير الخضروات والفواكه إلى الخارج، تحديدًا للضفة المحتلة الدول العربية.

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 11 شيكل الكرتونة

دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل

أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 2.5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

خيار: 4 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 5 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان: 1ك = 3 شيكل

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 7 ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكل

أسعار الفواكه:

فراولة 1ك = 2.5 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 4 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 5 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 6 – 10 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 4 شيكل

كيوي: 1ك = 5 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

كستناء 1ك = 10 شيكل

عنب أسود 1ك = 10 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل