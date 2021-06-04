حلقت على ارتفاعات منخفضة

المقاومة في غزة تسقط طائرة "إسرائيلية" مسيرة وتطلق النار على آخرين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
04 يونيو 2021
المقاومة في غزة تسقط طائرة "إسرائيلية" مسيرة وتطلق النار على آخرين
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اسقطت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، طائرة مسيرة "إسرائيلية" كانت تحلق في اجواء سماء القطاع.

وأفاد مصدر في المقاومة، بإسقاط طائرة من نوع "كواد كابتر" بعد إطلاق النار عليها مباشرة أثناء اختراقها سماء شمال غزة، والتحليق على ارتفاعات منخفضة.

وذكر المصدر، أن عدد من الطائرات من هذا النوع حلقت على ارتفاعات منخفضة في مناطق عدة من القطاع، في ساعات الليل، مشيرًا إلى ان أفراد المقاومة اطلقوا النار اتجاهها تحديدًا في اجواء تل الهوا والشيخ عجلين.

ولفت إلى أن هذه الطائرات توكل لها مهام رصد قادة وعناصر وأماكن تواجد المقاومة، إضافة إلى تصوير مواقع عسكرية، قد انسحبت من الاجواء.

 

#قطاع غزة #المقاومة #طائرة اسرائيلية #كواد كابتر

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