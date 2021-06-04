 أحدث التطورات على حالة "طقس فلسطين" اليوم

أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الجمعة، أنه لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

غدًا السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل.

فيما تسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً بشكل عام، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.