أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 4 -6- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في سوريا، حيث يهم الكثير من المتابعين، وبعد زيادة عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 4 -6- 2021

وانخفضت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 -6- 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة"، فيما ارتفعت لدى السوق الموازية.

وفي السوق السوداء، صعدت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة مستجيبة للمستوى المرتفع أصلا لسعر الدولار غير الرسمي.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الخميس إلى 158.5 ألف ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، خلال تعاملات امس، لدى "جمعية الصاغة" نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء، و136 ألفا و286 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السوداء السورية، خلال التعاملات امس الخميس، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 189 ألفا و820 ليرة للشراء، و194 ألفا و626 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر مبيعا في الأسواق) نحو 173 ألفا و854 ليرة للشراء، و178 ألفا و255 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى مستوى 142 ألفا و513 ليرة للشراء، و146 ألفا و121 ليرة للبيع.

سعر الذهب الاقتصادي

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 120 ألفا و633 ليرة للشراء، و123 ألفا و687 ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

واصلت أسعار الذهب تراجعها عالمياً، لتفقد أكثر من 1% مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل ويعزز الدولار.