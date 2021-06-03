سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 4 يونيو 2021،

، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوربي، والذي استقر متوسط سعر صرف الدولار ومعظم العملات، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 4 يونيو 2021، لدى السوق غير الرسمية.

وظل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ثابتاً عند مستوى 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات أمس الخميس.

ويصل فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، إلى 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3854 ليرة للشراء و3947 ليرة للبيع، مقابل 3863 ليرة للشراء و3966 ليرة للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى نحو 4466 ليرة للشراء و4589 ليرة للبيع مقارنة بـ 4467 ليرة للشراء و4590 ليرة للبيع مقابل 4623 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي إلى 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، مقابل 840 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع أمس.

سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية مستقراً عند 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية 10497 ليرة للشراء و10789 ليرة للبيع، مقابل 10500 ليرة للشراء و10792 ليرة للبيع.