سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4- 6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث يهم الكثير من الناس والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4- 6- 2021

وشهد سعر الدولار في مصر ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الجمعة 4- 6- 2021، بشكل طفيف لدى البنك المركزي المصري وبعض البنوك.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4- 6- 2021

وصعد سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 15.62 جنيه للشراء ، و15.72 جنيه للبيع، لدى 3 بنوك عاملة في مصر، هم البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في البلاد)، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4- 6- 2021

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، لدى بنوك الإمارات دبي الوطني، والأهلي المصري، ومصر، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري، لدى بنك القاهرة، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو الاوروبي

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 19.06 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع في ختام تعاملات امس.

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4- 6- 2021

سعر الجنيه الإسترليني

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، عند فتح تعاملات الخميس، ليسجل نحو 22.14 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع، مقابل 22.13 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الريال السعودي

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وارتفع سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، مقابل 51.88 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.