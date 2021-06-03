الصليب الأحمر يبدي استعداده للوساطة في تبادل الأسرى بين المقاومة و"إسرائيل"

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، عن استعدادها للوساطة لإجراء صفقة تبادلٍ للأسرى بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحركة حماس.

بدوره قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الاحمر، روبير مارديني: "لقد أبلغتُ الطرفين باستعدادنا لأن نكون وسيطا محايدا بينهما في حالة التفاوض لإجراء تبادلٍ للمعتقلين أو للرفات البشرية، وللعائلات الحق في معرفة مصير أحبائهم ".

يشار أنه مؤخرا جرى الحديث مؤخرا عن صفقة لتبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، بعد اجتماع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بقادة الفصائل بغزة.