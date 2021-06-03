إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، سيدة فلسطينية ما أصيب بجروح، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقال فتى في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل.

ووفق المصادر المحلية، فقد هاجمت مجموعة مسلحة من مستوطني "كريات أربع" بحماية جنود الاحتلال، عددا من المواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابة سيدة (56 عاما) بجروح بالقدم بقنبلة صوت، نقلت على إثرها للمستشفى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بالاختناق جراء رش وجوههم بغاز الفلفل من قبل المستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان لحماية المستوطنين الفتى وسيم منصور جابر (18 عاما).