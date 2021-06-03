سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 -6- 2021

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سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 يونيو 2021

انخفض سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 3 -6- 2021 في السوق السوداء، وسط صراع مؤسسات في لبنان.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويتم تداول الدولار في السوق السوداء اللبنانية بسعر صرف يتراوح بين 13030 - 13080 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي مقابل 13040 - 13090 ليرة لبنانية لكل دولار أمس.

منصة صيرفة

أعلن المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف بيع الدولار فيما يعرف بـ"منصة صيرفة" التي يتم التعاون بموجبها مع المصارف والصرافين بـ12 ألف ليرة لبنانية لبيع الدولار، دون أن يكشف عن موعد محدد لانطلاق العمل بها.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.