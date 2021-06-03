استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 -6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يهم شريحة كبيرة من المتابعين والتجار، ولذلك وبعدن ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 -6- 2021

استقر سعر صرف الدولار في سوريا ومعظم العملات، في خلال تعاملات اليوم الخميس 3 -6- 2021 ، لدى السوق غير الرسمية.

استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 -6- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وبقي سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ثابتاً عند مستوى 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات أمس الأربعاء.

وجاء فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

قانون الاستثمار الجديد

وقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 -6- 2021

اليورو الاوروبي

تراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3854 ليرة للشراء و3947 ليرة للبيع، مقابل 3863 ليرة للشراء و3966 ليرة للبيع أمس.

الجنيه الإسترليني

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى نحو 4466 ليرة للشراء و4589 ليرة للبيع مقارنة بـ 4467 ليرة للشراء و4590 ليرة للبيع مقابل 4623 ليرة للبيع الأربعاء.

الريال السعودي

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، مقابل 840 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع أمس.

الدرهم الاماراتي

وبقي سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية مستقراً عند 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع.

الدينار الكويتي

وتراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 10497 ليرة للشراء و10789 ليرة للبيع، مقابل 10500 ليرة للشراء و10792 ليرة للبيع امس.