ثلاث أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الاسرى اليوم الخميس أن 3 أسرى يدخلون أعوما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودخل الأسير محمود عيسى (53 عاما) من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، عامه الـ29 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عاما.

والأسير عيسى من قيادات الحركة الأسيرة، ومن أبرز الذين واجهوا سياسة العزل الانفرادي بحقه والذي استمر 13 عاما، منها 11 عاما بشكل متواصل، وانتهى بعد إضراب الأسرى عام 2012، إلى جانب مجموعة من قيادات الأسرى التي واجهت العزل طويلا.

كما دخل الأسير ناصر الشاويش (46 عاما) من طوباس، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وتعرض الأسير الشاويش للمطاردة قبل اعتقاله، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا استمر ثلاثة أشهر، وبعد عام على اعتقاله حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد أربع مرات.

وللأسير ابنة وابن، وعند اعتقاله عام 2002، كانت ابنته هبة الله لم تتجاوز العامين من عمرها، وابنه خالد كان يبلغ من العمر 4 أشهر، وتمكن من رؤية أطفاله لأول مرة عام 2005.

ويدخل الأسير محمد نوفل العدوين (33 عاما) من مخيم العزة في بيت لحم عامه الـ8 في سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2014، وهو محكوم بالسجن 18 عاما، حيث واجه تحقيقا صعبا بعد اعتقاله استمر مدة 80 يوما في معتقل "المسكوبية".