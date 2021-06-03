رابط المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار الجديد عن شهر 6-2021 وماذا عن إضافة أسماء جدد

رابط المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار الجديد عن شهر 6-2021 وموعد صرف وآلية توزيع مساعدات المنحة القطرية ، ولقد أعَلمنا موقع جوجل الشهير عن عمليات بحث كبيرة عبره من المستفيدين الذي يقدر عددهم بالألاف ونتيجة لذلك قمنا بكتابة هذه المقالة الخاصة بفريق فلسطين اليوم حول هذا الموضوع المتجدد مع بداية كل شهر منذ عام 2018 ، تابع معنا .

وفي هذه الأيام زادت عمليات البحث بشأن رابط المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار عن شهر 6-2021 وموعد صرفها ولقد قمنا بتوضيح تلك الاستفسارات في هذه المقالة الرائعة التي لاقت اهتمامًا واسعًا .

الفريق يحرص منذ بدء صرف المنحة القطرية على صياغة سلسلة مقالات تتعلق بـ أخبار المنحة القطرية كما هو الان مع رابط المنحة القطرية لتوزيع 100 دولار عن شهر 6-2021 .

رابط المنحة القطرية الجديد 100 دولار شهر 6-2021 :

وحتى هذه اللحظة لم تصدر اللجنة القطرية، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أي معلومات بشأن موعد صرف المنحة القطرية الجديد، فيما تداولت بعض المواقع الإخبارية "الإسرائيلية" عن احتمالية تأخر صرف المنحة.

كما نفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على لسان المتحدثة عزيزة الكحلوت في تصريح لها ، إضافة الوزارة أسماء جديدة في الدفعة الجديدة من المنحة القطرية .

وأوضحت الكحلوت في تصريحات صحفية أن لا معلومات جديدة حول موعد دخول المنحة القطرية لغزة، مشيرة إلى أن الوزارة بطبيعتها لا تعمل على موضوع كشوفات المستفيدين وأسمائهم إلا حين أن يتم ابلاغ الوزارة بموعد دخول أموال المنحة، وبناء عليه يتم وضع المعايير والآليات والأسماء.

وأكدت أن الوزارة ستنشر رسميًا عبر موقعها الالكتروني أي قرار جديد يصدر بشأن المنحة القطرية حتى لو كان استبدال الاسماء القديمة أو موعد صرف المنحة.

ويذكر أن السفير القطري محمد العمادي، أعلن في بداية مايو الحالي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 07/05/2021م، وذلك عن شهر مايو.

وقال العمادي، في بيان له، إن "أموال المنحة القطرية سيستفيد منها قرابةـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة"، قد طالها ويلات الحصار "الإسرائيلي" المشدد، الذب تسبب بارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين السكان.





شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.