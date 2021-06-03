اضبطه الآن| تردد قناة ماجد 2021 الجديد

حاز تردد قناة ماجد 2021 الجديد على اهمية كبيرة من العائلات العربية في جميع انحاء الوطن العربي لاعادة ضبطه على القمر الصناعي بعدما غيرت ادارة القناة ترددها.

وشهدت القناة بحثًا مكثفًا على محركات الانترنت لا سيما محرك البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي لما تقدمه هذه القناة من برامج مهمة للأطفال.

وتقدم القناة الكثير من البرامج والمسابقات التي تزرع في نفوس الأطفال المحبة والتعاون الاخلاق والحرص على مساعدة الأخرين لتنمية قدراتهم.

وتبث القناة برامجها على مدار 24 ساعة مجانًا وبدون تشفير، لذلك سوف نلقي الضوء على ترددات القناة أدناه على جميع الأقمار الصناعية العربية الشهيرة نايل سات وعرب سات.

وقناة ماجد هي إحدى قنوات الأطفال المميزة التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أطلق عليها اسم ماجد على اسم مجلة ماجد للأطفال التي كانت من المجلات التي اعتاد الأطفال قراءتها للتعرف على العديد من الأخلاقيات والمفاهيم التربوية وحل الألغاز و مسابقات مسلية.

وتهتم قناة ماجد بترسيخ العديد من الأخلاق والأخلاق التربوية والتعليمية والاجتماعية لدى الأطفال الصغار، من خلال تقديم العديد من البرامج والمسلسلات التي تعتمد على إيصال المعلومات والأخلاق من خلال إطار درامي متميز يرتبط به أيضًا عقول الأطفال وقلوبهم.

واهتمت قناة ماجد بتقديم مادة إعلامية متميزة تروق لقلوب الأطفال وتستقطب عقولهم، وذلك بتقديم الأخلاق والمبادئ في سياق درامي متمرس يساعد على تعلم الدروس مثل الصدق والأمانة والصلاة والصوم والزكاة من خلال المحتوى الدرامي لمسلسل الكرتون.

ونجحت قناة ماجد في الوصول إلى عقول وقلوب الأطفال من جميع الأعمار، من خلال تقديم مواد إعلامية متنوعة من البرامج والمسلسلات والرسوم المتحركة العربية والعالمية، والتي تتنوع بين أفلام الأكشن والمغامرة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية. .

تقدم قناة ماجد برامج من خلال الأطفال المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتميزون بالكاريزما الإعلامية والأفكار الطفولية التي تساعد على فهم طريقة تفكير الأطفال ونقل المعلومات بشكل أفضل من الكبار.

تهتم قناة ماجد باستخدام أعلى التقنيات جودة من أجل الحصول على رؤية واضحة وصوت نقي، من أجل مشاهدة المزيد من المرح لجميع أطفالنا، ويتم توفير تردد قناة ماجد مجانًا على الأقمار الصناعية العربية الشهيرة مثل مثل نايل سات وعرب سات، مما ساعد على تحقيق أعلى معدلات مشاهدة.

تردد قناة ماجد الجديد 2021

تقدم قناة ماجد بثها التلفزيوني عبر النايل سات من خلال تردداتها التي تقدمها بالمجان بدون تشفير، ويمكنك متابعة أروع برامج الأطفال والأفلام والمسلسلات الكرتونية على مدار الأربع وعشرين ساعة، والترددات هي:

تردد قناة ماجد على النايل سات SD

فيما يلي نقدم لكم تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات:

تكرر الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12226 أفقي 27500 ¾ SD

تردد قناة ماجد على النايل سات HD

يمكنك استقبال إشارات البث التلفزيوني لقناة ماجد على التردد التالي أيضًا، مما يتيح لك مشاهدة أعلى التقنيات من خلال تقنية HD، والتردد هو:

تكرر الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12467 أفقي 27500 ¾ عالية الدقة

تردد قناة ماجد على عرب سات

يمكنكم استقبال إشارات البث التلفزيوني لقناة ماجد على القمر الصناعي عربسات من خلال ضبط ترددها، والاستمتاع بالبث التلفزيوني للعديد من البرامج والمسلسلات وأفلام الأطفال على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال التردد التالي:

تكرر الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

11804 أفقي 27500 ¾ SD