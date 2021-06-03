رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2021 مع ابرز الخطوات لمعرفة النتيجة

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2021 ، وفي هذه اللحظات بدأ الطلاب وأولياء الأمور من البحث عبر مواقع الانترنت والمنصات الرقمية حيث قام فريق فلسطين اليوم بوضع رابط الاستعلام عن نتائج الصف الأول والثاني الاعدادي 2021 حتى يتمكن كافة الطلبة من معرفة نتيجة الاختبارات ، حيث خاض طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة الماضية على شهرين وهما مارس وابريل.

هذه المقالة لاقت قبولاً واسعًا حول معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الاعدادي 2021 ، علمًا أنه تم الغاء امتحان شهر مايو وبذلك تكون نهاية العام الدراسي بالنسبة للطلاب.

فريق فلسطين اليوم يحرص على الإجابة على جميع استفسارات واسئلة الجمهور في جميع الدول العربية كما هو الحال مع تفاصيل الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي للفصل الدراسي الثاني من خلال المدارس وكذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي .

نتائج طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني

وطرحت وزارة التربية التعليم في مدارس المحافظات المختلفة نتائج الصفين الأول الثاني الاعدادي الترم الثاني ، وذلك ليتم الاستعلام عنها كما هو معتاد من خلال المدارس في شتى أنحاء الجمهورية .

ونعلمكم هنا انه الوزارة سهلت امكانية الحصول على النتائج من خلال المواقع الخاصة بالمحافظات ومن خلال بوابة التعليم الاساسي ايضا.

وبشأن إمكانية التعرف على نتائج طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني سهلت وزارة التربية إمكانية التعرق بأكثر من طريقة .

وبات الان من جميع الطلبة وأولياء امورهم الحصول عليها من خلال المدارس برقم الجلوس ، أو من خلال بوابة التعليم الاساسي وهي (https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages ) التي تتيح لاستعلام عن النتائج فقط باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب.





رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الثاني :

أولاً: أولى هذه الخطوات يترتب الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي المرفق اعلاه وتم اعتماده منذ ثلاثة سنوات لصدور نتائج صفوف النقل.

ثانيًا: وفي الخطوة الثانية ، قم بالضغط على “نتائج سنوات النقل".

ثالثًا: قم بإدخال البيانات المطلوبة منك من الرقم القومي والعام الدراسي وغيرهم وقم بإختيار الصف الدراسي المراد الاستعلام عنه (الاول/ الثاني الاعدادي).

رابعًا: والخطوة الرابعة ، قم بالضغط على "عرض النتيجة" بعد اكمال باقي البيانات.

الخامسة: الخطوة الخامسة والاخيرة فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي ستصدر لك النتائج مباشرة في كل مادة علمية.