افتتاح شارع "الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية" في بيت لاهيا شمال غزة

افتتحت بلدية بيت حانون بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت ممثلة بفريق البناء البشري للتنمية الاجتماعية في غزة اليوم الخميس 3-6-2021 شارع "الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية" مقابل مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

ويعد شارع "الهيئة الخيرية" أحد الشوارع الرئيسية في بيت لاهيا، ويبلغ طوله كيلو و200 متر وعرضه 16 مترًا ويخدم الآلاف من أبناء البلدة لا سيما طلبة المدارس والمرضى المتجهين للمستشفى الرئيسي في شمال القطاع.

ممثل فريق البناء البشري في فلسطين رياض شاهين قدم شكره الجزيل إلى دولة الكويت حكومة وشعبًا وخص بالذكر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وفريقها وممثليها في قطاع غزة على ما تقدمه من دعم لأبناء شعبنا.

وأشار شاهين إلى أن الهيئة الكويتية نجحت خلال الشهر المنصرم من جمع مبلغ 2 مليون و233 ألف دينار كويتي من 58 الف متبرع وعشرات الجمعيات الخيرية، مؤكدًا أن هذه الأموال ستصل إلى مستحقيها فور وصولها الى قطاع غزة.

من جهته قدم المهندس علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا شكره الجزيل للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في الكويت، كما وجه شكره الجزيل للمهندسة عواطف سليمان مديرة "مؤسسة البناء البشري للتنمية الاجتماعية" التي مثلت "الهيئة" في غزة.

وأوضح أن البلدية أطلقت على الشارع اسم "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" تيمنًا باسم الهيئة الكويتية وتعبيرًا عن فخره واعتزازه بما تقدمه الهيئة من مساعدات ودعم لأبناء شعبنا.

وأشار إلى الشارع يبدأ من مستشفى الرئيسي في شمال قطاع غزة الاندونيسي في الشمال وينتهي بجمعية الوئام الخيرية ويخدم العديد من المدارس اسم الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية".

بينما قال أ. عبدالله شاهين مدير حملة فزعة للأقصى في فلسطين: "تم اطلاق اسم الهيئة على الشارع تقديرًا لأهل الكويت وللهيئة التي طالما وقفت مع شعبنا خاصة بعد العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وأوضح أن أهل الكويت تبرعوا بأكثر من 7 مليون دولار في أقل من 5 ساعات، مقدمًا شكره لكل من ساهم ويساهم معنا في رفع المعاناة عن اهلنا في قطاع غزة.









