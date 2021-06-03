سودانيون يحرقون علم "اسرائيل" اليوم

أقدم الآلاف من السودانيين اليوم الخميس على حرق العلم "الإسرائيلي" خلال مسيرات حاشدة في ذكرى "فض اعتصام القيادة" في العاصمة السودانية الخرطوم.

وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ أكد أن الخرطوم تشهد اليوم الثالث من يونيو 2021 مسيرات حاشدة في ذكرى فض اعتصام القيادة قائلًا: "نتطلع أن نقدم للعالم نموذجا للممارسة الديمقراطية المعافاة والسلمية لتضاف لرصيد الوعي المجتمعي السوداني".

وأضاف: "أكملت قواتنا في الشرطة كل ترتيباتها لهدف أساسي هو حماية وسلامة المشاركين وتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية نثق في وعي الشباب والثوار في تفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المغايرة".



