شهدت محركات البحث على الانترنت في الجزائر بحثًا مكثفًا على رابط التسجيل في فضاء الاساتذة 2021 في الجزائر بعدما أعلنت وزارة التعليم عن امكانية التسجيل في الموقع.

وفي هذه المقالة ننشر لكم رابط التسجيل اضافة الى خطوات التسجيل في فضاء الاستاذة في الجزائر لعام 2021.

واعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن امكانية التسجيل في الموقع الخاص بالأساتذة (موقع فضاء التلاميذ) حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالجزائر بالإعلان عن امكانية التسجيل في الموقع للمدرسين.

ويهدف التسجيل لتمكين الاستفادة الكاملة التي يقدمها الموقع، حيث يقوم الموقع بتقديم الكثير من الخدمات الالكترونية الهامة منها أن الموقع يقوم بعرض البيانات المدنية والوظيفية للمدرس واتاحة امكانية تعديلها، وغيرها العديد من الوظائف.

ويوفر الموقع خدمة اتاحة البيانات المدنية والوظيفية للمدرس واتاحة امكانية تصحيحها، يمكن كشف الراتب الخاص بالمدرس واستخراج الوثائق المختلفة، امكانية الاطلاع وتحميل الوثائق الرسمية، وهناك العديد من الخدمات الأخرى التي يتم اتاحتها من خلال الموقع.

خطوات التسجيل في فضاء الاساتذة 2021 وذلك من خلال اتباع التالي: