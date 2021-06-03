عطايا يلتقي دبّور وأبو العردات.. لتفعيل العمل الفلسطيني المشترك

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، اليوم الخميس 3/6/2021، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" فتحي أبو العردات، حيث جرى البحث في آخر التطورات في فلسطين المحتلة، والأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وجرى النقاش في آخر التطورات التي شهدها وطننا فلسطين، والعدوان الصهيوني المستمر على شعبنا، مُثمّنين الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجلت بوحدة شعبنا، في كافة أماكن تواجده، في مواجهة العدوان.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في لبنان وتعزيزه، صوناً وحماية لأهلنا ومخيماتنا.