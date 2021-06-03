أول تطبيع رسمي بين جامعة "اسرائيلية" وأخرى عربية

تواصل دولة الامارات العربية المتحدة تطبيعها العلمي والتكنولوجي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بتوقيع اتفاقية بين جامعتي "تل أبيب" و "خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث" لإقامة معهد "إسرائيلي اماراتي مشترك" لأبحاث المياه.

ويعد التوقيع على اقامة معهد مشترك هو الاول من نوعه بين جامعة اسرائيلية وأخرى عربية وفقًا لما نقله موقع "واينت" العبري.

ويشمل اتفاق التعاون اقامة مصنع لشركة "ووترجان" في الإمارات بحيث يقوم بتوفير أجهزة الشركة لإنتاج مياه الشرب من الهواء إلى دول المنطقة وأفريقيا، وتم تركيب 16 جهازًا في انحاء أبو ظبي لخدمة ولرفاهية السكان.

ووفقًا للاتفاق بين الشركات فإن دولة الإمارات ستقوم بتركيب المئات من هذه الأجهزة في انحاء "إسرائيل" إضافة الى أنه تجري مباحثات لتركيب الأجهزة لدول أخرى في الشرق الأوسط والخليج.