"نتنياهو" يهاجم بينيت واصفًا الحكومة بـ"الخطيرة"

بعد إعلانه تشكيل حكومة "إسرائيلية" اتلافيه مع زعيم حزب "مستقبل" يائير لابيد، أمس، هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، بعد تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في (إسرائيل).

في أول تصريح له بعد إعلان يائير لابيد عن تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي: قال نتنياهو: "لقد باع بينيت النقب الى القائمة العربية الموحدة، جميع نواب الكنيست الذين تم انتخابهم بأصوات اليمين يجب أن يعارضوا حكومة اليسار الخطيرة هذه".

وأرفق نتنياهو قائمة معطيات تستعرض مقارنه بين عروضه وعروض بينت الى منصور عباس.

وأضاف أنه عرض على منصور عباس الغاء قانون كيمينس بعد طلب عباس، والاعتراف بثلاثة قرى غير معترف بها بالنقب فقط وميزانية للمجتمع العربي تصل 15 مليار شاقل.

واستدعى نتنياهو رؤساء أحزاب "تكتل اليمين" وقيادات الليكود وقيادة مجالس المستوطنات الى اجتماع عاجل للتصدي لحكومة الوحدة الجديدة، وصياغة سبل وطرق عمل لممارسة ضغوطات على أعضاء أحزاب "يمينا" و"تكفا حداشا" حتى لا ينضموا اليها.